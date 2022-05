ஊத்தங்கரையில் அரசு மருத்துவமனைக்கு 4.16 ஏக்கா் நிலம் தானமாக வழங்கிய ஸ்ரீ வித்யா மந்திா் கல்வி நிறுவனம்

20th May 2022