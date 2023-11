கிராம ஊராட்சிகள், நகராட்சிகளுக்கு அதிக அதிகாரங்களை அளிக்க வேண்டும்:முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் சுபோத்காந்த் சகாய்

By DIN | Published On : 06th November 2023 02:22 AM | Last Updated : 06th November 2023 02:22 AM | அ+அ அ- |