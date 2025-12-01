கிருஷ்ணகிரி
தொழிலாளா் சட்டத் தொகுப்பை கண்டித்து அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
தொழிலாளா் உரிமையை பறிக்கும் 4 சட்டத் தொகுப்புகளை எதிா்த்து கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஊத்தங்கரை: ஊத்தங்கரை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் முன் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் தொழிலாளா் உரிமையை பறிக்கும் 4 சட்டத் தொகுப்புகளை எதிா்த்து கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க வட்டக் கிளை தலைவா் சிவப்பிரகாஷ் தலைமை வகித்தாா். வட்டச் செயலாளா் செந்தில்குமாா், சமூக நலத்துறை மாநிலச் செயலாளா் காந்திமதி, நெடுஞ்சாலைத் துறை மாநில இணைச் செயலாளா் காத்தவராயன், ஊரக வளா்ச்சித் துறை பாரதி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் கல்யாணசுந்தரம் சிறப்புரையாற்றினாா். தொழிலாளா் உரிமைகளை பறிக்கும் நான்கு சட்டங்களை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா். இதில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டு பேசினா். வட்ட பொருளாளா் ஆனந்தன் நன்றி கூறினாா்.