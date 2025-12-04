பட்டா வழங்கக் கோரி ஆட்சியரிடம் ஒசூா் எம்எல்ஏ மனு
ஒசூா் தொகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கக் கோரி, ஒசூா் சட்டப் பேரவை உறுப்பினரும், திமுக கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டச் செயலாளருமான ஒய்.பிரகாஷ் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாரிடம் கோரிக்கை மனுக்களை வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
ஒசூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, ஒசூா் மாநகராட்சி சானசந்திரம், தோ்பேட்டை, பாா்வதி நகா் உள்பட மாநகராட்சியின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் 500-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
ஒசூா் தொகுதியில் ‘உங்களுடன் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்’ திட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கை மனுக்களை ஆட்சியரிடம் எம்எல்ஏ ஒய்.பிரகாஷ், வியாழக்கிழமை வழங்கினாா். அவற்றைப் பெற்றுக்கொண்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா், இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வருவாய்த் துறையினருக்கு உத்தரவிட்டாா்.