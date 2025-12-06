கிருஷ்ணகிரியில் அம்பேத்கா் நினைவு தினம் அனுசரிப்பு
கிருஷ்ணகிரியில் அம்பேத்கரின் 69-ஆவது நினைவு தினத்தையொட்டி, திமுக, அதிமுக உள்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சியினா் அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினா்.
கிருஷ்ணகிரி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள அம்பேத்கா் சிலைக்கு திமுக சாா்பில் திமுக கிழக்கு மாவட்டச் செயலரும் பா்கூா் எம்எல்ஏவுமான தே.மதியழகன் தலைமையில் மாநில மனித உரிமை ஆணைய உறுப்பினா் கண்ணதாசன் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
அதிமுக சாா்பில் துணைப் பொதுச் செயலாளா் கே.பி.முனுசாமி எம்எல்ஏ தலைமையில் அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தனா். தொடா்ந்து, இரண்டு நிமிட மெளன அஞ்சலி செலுத்தினா். இந்த நிகழ்வில் அதிமுக கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா் கே.அசோக்குமாா் எம்எல்ஏ (கிருஷ்ணகிரி), தமிழ்ச்செல்வம் எம்எல்ஏ (ஊத்தங்கரை), ஒன்றியச் செயலாளா் கோவிந்தராசன், சைலேஷ் கிருஷ்ணன் மற்றும் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
திராவிடா் கழக மாவட்டச் செயலாளா் திராவிடமணி தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினா், அரசு ஊழியா் ஐக்கியப் பேரவையினா் உள்ளிட்ட, பல்வேறு அமைப்பினரும் அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இம்மாவட்டத்தில் பா்கூா், காவேரிப்பட்டணம், போச்சம்பள்ளி, வேப்பனப்பள்ளி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அம்பேத்கா் சிலைகள், உருவப்படத்துக்கு மாலைகள் அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.