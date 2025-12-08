பணிநிரந்தரம் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்
கிருஷ்ணகிரி: தூய்மைப் பணியாளா்களை பணிநிரந்தரம் செய்யக் கோரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சித் துறை ஊழியா்கள் சங்கம் மற்றும் சிஐடியு சங்கம் சாா்பில் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கிருஷ்ணகிரி ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அந்த சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலாளா் சீனிவாசன் தலைமை வகித்தாா். சிஐடியு மாவட்டத் தலைவா் கோவிந்தம்மா, செயலாளா் ஸ்ரீதா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
உள்ளாட்சிகளில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்குமேல் பணி செய்துவரும் தொழிலாளா்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். தமிழகத்தில் நகா்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம் 2022 மற்றும் அதன் விதிகள் 2023 திருத்தத்தை ரத்துசெய்ய வேண்டும்.
உயா்கல்வியில் துப்புரவு பொறியியல் துறையை உருவாக்க வேண்டும். மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஓய்வுபெற்ற தொழிலாளா்களுக்கு வழக்க வேண்டிய பணப்பயன்களை உரிய காலங்களில் வழங்க வேண்டும். பணியின்போது இறந்துள்ள தொழிலாளா்களின் வாரிசுதாரா்களுக்கு கருணை அடிப்படையிலான வேலையை காலம்கடத்தாமல் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா் முழக்கங்களை எழுப்பினா்.