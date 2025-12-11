டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு
இளம் இந்தியா்கள் அமைப்பு சாா்பில், ஒசூா் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், ஒசூா் செயின்ட் பீட்டா்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி செயலாளரும், இளம் இந்தியா்கள் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவருமான லாசியா தம்பிதுரை தலைமை வகித்தாா். ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினாா்.
இதில், பள்ளி மாணவா்களிடையே டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு, பொறுப்பான இணைய பயன்பாடு மற்றும் ஆன்லைன் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து பாதுகாப்பு ஆகியவை குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த முன்னெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, ஒசூா் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவா்களுக்கு பாதுகாப்பான சமூக ஊடகப் பழக்க வழக்கங்கள், இணைய மிரட்டல்களைத் தடுத்தல், ஆன்லைன் தனியுரிமை மற்றும் பொறுப்பான திரைநேர பயன்பாடு உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் விழிப்புணா்வு குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப நிலையிலேயே டிஜிட்டல் கல்வி அளிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை ஆட்சியா் வலியுறுத்தினாா். மேலும், இளம் உள்ளங்களுக்கு ஆஃப்லைன் மற்றும் ஆன்லைன் என இருதளங்களிலும் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்குவதற்காக இளம் இந்தியா்கள் அமைப்பின் தொடா் முயற்சிகளை அவா் பாராட்டினாா்.