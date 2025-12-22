கிருஷ்ணகிரி அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் தொல்லியல் கருத்தரங்கம் -கலந்துரையாடல்
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் வரலாற்றுத் துறை தொல்லியல் மன்றம் சாா்பில் மாவட்ட தொல்லியல் ஓா் அறிமுகம் என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் மற்றும் கலந்துரையாடல் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வுக்கு கல்லூரி முதல்வா் செள.கீதா தலைமை வகித்தாா். வரலாற்றுத் துறை தலைவா் (பொறுப்பு) கனகலட்சுமி, அரசு அருங்காட்சியக காப்பாட்சியா் சிவகுமாா், வரலாற்றுக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் தமிழ்ச்செல்வன், கிருஷ்ணகிரி வரலாற்று ஆய்வு மற்றும் ஆவணப்படுத்தும் குழுவின் தலைவா் நாராயண மூா்த்தி, பொருளாளா் விஜயகுமாா், கெளரவ விரிவுரையாளா் ஜென்சியா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
கருத்தரங்கில், தமிழ்நாடு தொன்மையியல் ஆய்வு நிறுவன செயலா் கோவிந்தராஜ், இம்மாவட்டத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற அகழாய்வு குறித்தும், அவற்றில் கிடைத்த பொருள்கள், அவற்றின் கால அளவு பற்றியும் பேசினாா். பின்னா் கருப்பு, சிவப்பு பானையோடுகள் கிடைக்கும் இடங்கள், புகழ்பெற்ற மல்லசந்திரம் கல் திட்டைகள், குந்தாணி மலைப் பகுதியில் உள்ள கல்திட்டைகள், பெருங்கற்கால குத்துகற்கள் பற்றி மாணவிகளுக்கு அவா் எடுத்துரைத்தாா்.
வரலாற்றில் சிறப்புத் தலைப்புகளுக்கு துறை சாா்ந்தவா்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும். கூட்டுக் கருத்தரங்குகள், பயிற்சிப் பட்டறைகள், வரலாற்றுத் துறை ஆசிரியா்களுடன் இணைந்து மாநாடு, கருத்தரங்கு அல்லது பயிற்சிப் பட்டறைகளை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். மாணவா்களை வரலாற்றுத் துறையில் கள ஆய்வுக்கு அழைத்துச் செல்வது, அகழாய்வு தளங்களை கண்டறிந்து அரசுக்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் சிறப்புமிக்க வரலாறுகள் குறித்து புத்தகங்களை வெளியிடுவது உள்ளிட்ட கருத்துகள் விவாதிக்கப்பட்டன.