பி.சாமிநாதன் (50)
பி.சாமிநாதன் (50)
கிருஷ்ணகிரி

ஊத்தங்கரை அதிமுக ஒன்றியச் செயலா் மாரடைப்பால் மரணம்

ஊத்தங்கரை அதிமுக மத்திய ஒன்றியச் செயலா் பி.சாமிநாதன் (50) மாரடைப்பு காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இறந்தாா்.
Published on

ஊத்தங்கரை: ஊத்தங்கரை அதிமுக மத்திய ஒன்றியச் செயலா் பி.சாமிநாதன் (50) மாரடைப்பு காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இறந்தாா்.

சந்தகொட்டாவூா் கிராமத்தில் வீட்டில் இருந்த அவருக்கு இரவில் நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அவா் இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.

இறந்த பி. சாமிநாதன் உடலுக்கு அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலரும், வேப்பனப்பள்ளி எம்எல்ஏவுமான கே.பி. முனுசாமி அஞ்சலி செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தினா் மற்றும் உறவினா்களுக்கு ஆறுதல் கூறினாா். எம்எல்ஏக்கள் அசோக்குமாா் (கிருஷ்ணகிரி), டி.எம். தமிழ்ச்செல்வம் (ஊத்தங்கரை), மாவட்ட இளைஞா் மற்றும் இளம் பெண்கள் பாசறை செயலாளா் கே.பி.எம். சதீஷ்குமாா், ஒன்றியச் செயலா்கள் வேடி, வேங்கன், சக்கரவா்த்தி, நரேஷ்குமாா் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் சாமிநாதன் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினா்.

படவரி...

மாரடைப்பால் இறந்த ஒன்றியச் செயலாளா் பி.சாமிநாதன்.

X
Dinamani
www.dinamani.com