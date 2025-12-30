காலி பாட்டிலுக்கு ரூ. 10 வழங்கும் முறைக்கு எதிா்ப்பு: மதுக்கடைகளை தாமதமாக திறந்த விற்பனையாளா்கள்
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மதுப்பாட்டிலை கொடுத்து ரூ. 10 பெற்றுக்கொள்ளும் முறைக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, மதுக்கடை விற்பனையாளா்கள் கடையை திங்கள்கிழமை தாமதமாக திறந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் காலிப் பாட்டிலை கொடுத்து ரூ.10 பெற்றுக்கொள்ளும் முறை திங்கள்கிழமை முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு டாஸ்மாக் விற்பனையாளா்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். மேலும், டாஸ்மாக் கடைகளில் காலிப் பாட்டில்களை சேகரிக்க, புதிய நபா்கள் வேண்டும், ஏற்கெனவே தங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகம் உள்ளதால் தங்களால் அவற்றை செய்ய முடியாது என்று விற்பனையாளா்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பகல் 12 மணி வரை பல கடைகள் திறக்கப்படாமல் இருந்தன. இதுகுறித்து அலுவலா்கள் மேற்கொண்ட பேச்சுவாா்த்தைக்கு பிறகு கடைகள் திறக்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து டாஸ்மாக் விற்பனையாளா்கள் மற்றும் உதவி விற்பனையாளா்கள் சங்க மாநிலச் செயலாளா் அப்துல் கலீல் தெரிவித்ததாவது:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் காலி மதுப்பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வழங்கும் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பாட்டிலை யாா் வாங்குவது என்பது குறித்து தெளிவான விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை. விற்பனையாளா்கள் ஏற்கெனவே வேலைப்பளுவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். மாவட்டத்தில், 117 பாா்களுடன் கூடிய டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. இதில் பல கடைகளில் பாா்கள் செயல்படவில்லை. இந்த நிலையில் அங்கு பாட்டில்களை சேகரிப்பதில் சிரமம் ஏற்படும். மாவட்டத்தில் பாா்களுடன் உள்ள 40 கடைகளில் பாட்டில்களை சேகரிக்கின்றனா். மற்ற 77 கடைகளிலும் இந்த முறையை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சிக்கல் உள்ளது.
எனவே, அந்தக் கடைகள் வழக்கம்போல திறக்கப்படவில்லை. அதிகாரிகள், கடைகள்தோறும் விற்பனையாளா்களுக்கு, காலிப் பாட்டிலை வாங்கி ரூ. 10 வழங்கும் பணிக்கு வெளி ஆள்களை அனுப்புவதாக உத்தரவாதம் அளித்ததால், கடைகள் திறக்கப்பட்டன என்றாா்.