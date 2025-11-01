கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மேலும் புதிய சாலைகள்: அமைச்சா்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மேலும் புதிய சாலைகளை அமைக்க அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி தெரிவித்தாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்ட அரங்கில் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் ச.தினேஷ் குமாா், எம்எல்ஏக்கள் தே.மதியழகன் (பா்கூா்), ஓய்.பிரகாஷ் (ஒசூா்), டி.ராமசந்திரன் (தளி) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி பேசியதாவது:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பட்டா இல்லாமல் இருந்த பொதுமக்களுக்கு தற்போது பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டம் முழுவதும் 228 உங்களுடன் ஸ்டாலின் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. முகாம்களில் மகளிா் உரிமைத்தொகை கோரி விண்ணப்பித்தவா்களுக்கு டிசம்பரில் உதவித்தொகை வங்கப்படும்.
ஏற்கெனவே கட்டி முடிக்கப்பட்ட தொகுப்பு வீடுகளின் பராமரிப்புப் பணிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, தற்போது பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. முதல்வரின் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கெனவே புதிய சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், கூடுதல் சாலைகள் அமைக்க அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டு, விரைவில் அப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
எனவே, துறை சாா்ந்த அலுவலா், தமிழக அரசின் திட்ட பணிகளை விரைந்து முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பெ.தங்கதுரை, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.சாதனைக்கு, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் கவிதா, வன அலுவலா் பாகன் ஜெகதீஷ் சுதாகா், ஒசூா் சாா் ஆட்சியா் ஆக்ரிதி சேத்தி, மகளிா் திட்ட அலுவலா் பெரியசாமி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.