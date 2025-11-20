காவேரிப்பட்டணம் அருகே போலி மருத்துவா் கைது
காவேரிப்பட்டணம் அருகே போலி மருத்துவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், காவேரிப்பட்டணத்தை அடுத்த கொசமேடு, எம்ஜிஆா் நகரைச் சோ்ந்தவா் தவமணி (56). குடும்பத்துடன் வீட்டில் வசித்து வரும் இவா், வீட்டின் முன்பகுதியில் தவமணி பீட்டா் என்ற பெயரில் மருத்துவமனை (கிளீனிக்) நடத்தி வந்தாா். அப்பகுதி மக்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவத்தில் சிகிச்சை அளித்து வந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் போச்சம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனை முதன்மை மருத்துவ அலுவலா் நாராயணசாமி தலைமையிலான குழுவினா், தவமணி நடத்தும் கிளீனிக்கில் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.
அப்போது, அவா் பிளஸ் 2 வரை படித்துவிட்டு ஆங்கில மருத்துவத்தில் சிகிச்சை அளித்து வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, நாராயணசாமி அளித்த புகாரின்பேரில், காவேரிப்பட்டணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து போலி மருத்துவா் தவமணியைக் கைது செய்தனா்.