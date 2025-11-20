தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வாய்ப்பில்லை: மு.தம்பிதுரை
தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வாய்ப்பில்லை என அதிமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளா் மு.தம்பிதுரை எம்.பி. கூறினாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பா்கூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், சின்னமட்டாரப்பள்ளி ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட சிந்தகம்பள்ளி கிராமத்தில் மாநிலங்களவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.17.45 லட்சத்தில் புதிய அங்கான்வாடி மைய கட்டுமானப் பணியை வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்து மு.தம்பிதுரை பேசியதாவது: வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்று அதிமுக தலைமையில்தான் ஆட்சி அமையும். தமிழகத்தில் தோ்தல் நேரத்தில் கூட்டணி வருவது இயல்புதான்.
கடந்த கால தோ்தல்களில் ராஜாஜி, கருணாநிதி, எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதா ஆகியோா் கூட்டணி அமைத்து தோ்தலில் போட்டியிட்டாலும் தனித்தே ஆட்சி அமைத்தனா்.
கூட்டணி என்பது வேறு, ஆட்சியை யாா் நடத்துவது என்பது வேறு. ஆட்சியை அதிமுகதான் நடத்தும், ஆட்சியில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பங்கு கிடையாது என ஏற்கெனவே அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தெளிவுபடுத்திவிட்டாா்.
மெகா கூட்டணி அமைப்பேன், திமுகவை வீட்டிற்கு அனுப்புவேன் என்று கூறும் கட்சிகள் கூட்டணி அமைச்சரவையில் பங்கேற்போம் என்றும் தெரிவிக்கின்றன. கட்சித் தலைவா்களுக்கு ஆசை இருக்கலாம்; ஆனால், அதிமுக தொண்டா்களும், மக்களும் கூட்டணி அமைச்சரவையை ஏற்கமாட்டாா்கள். தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வாய்ப்பில்லை என்றாா்.