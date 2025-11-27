கிருஷ்ணகிரி வழியாக சபரிமலைக்கு இன்றுமுதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
கிருஷ்ணகிரி: ஒசூரிலிருந்து கிருஷ்ணகிரி வழியாக சபரிமலைக்கு செல்ல வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 28) முதல் அரசு விரைவுப் போக்குவரத்து கழகம் சாா்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
இதுகுறித்து அரசு விரைவுப் போக்குவரத்து கழக மேலாண் இயக்குநா் மோகன் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கேரள மாநிலத்தில் உள்ள சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் நடைபெறும் மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு ஆகிய திருவிழாக்களின் போது, தமிழகத்திலிருந்து ஐயப்ப பக்தா்கள் சென்றுவர, அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
அதன்படி, தற்போது ஒசூா், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம் மற்றும் கரூா் பகுதியில் உள்ள ஐயப்ப பக்தா்கள் பயன்பெறும் வகையில், அதிநவீன குளிா்சாதனமில்லா இருக்கை மற்றும் படுக்கை வசதி கொண்ட பேருந்து சேவை நவ. 28 முதல் 2026 ஜன. 16 வரை இயக்கப்படுகிறது. மேலும், சபரிமலை தேவஸ்தானம் அறிவிப்பின்படி, டிச. 27 முதல் டிச. 30-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிவரை கோயில் நடை சாத்தப்படுவதால், டிச. 26 முதல் டிச. 29 வரை இந்த சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படாது.
நிகழாண்டில் கூடுதலாக பக்தா்கள் பயணம் செய்வாா்கள் என்பதால், சென்னை மற்றும் இதர இடங்களிலிருந்து கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்க அனுமதி பெறப்பட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. குழுவாக செல்லும் பக்தா்களுக்கு வாடகை அடிப்படையில் பேருந்து வசதி செய்துதரப்படும். எனவே, பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு முன்பதிவுசெய்து பயணிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
இந்த சிறப்புப் பேருந்துகளுக்கு இணையதளம் மற்றும் பசநபஇ செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்துகொள்ளும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் விவரங்களுக்கு 94450 14424 , 94450 14463 ஆகிய எண்களை தொடா்புகொண்டு அறிந்துகொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.