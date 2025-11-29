கிருஷ்ணகிரியில் பெண்கள் சமத்துவம், அதிகாரம் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்வு
கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்ற பெண்கள் சமத்துவம், அதிகாரம் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்வில் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி, ஆட்சியா் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நீதித்துறை சாா்பில் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் பெண்கள் சமத்துவம், பெண்கள் அதிகாரம் மற்றும் தொழிலிடங்களில் பெண்களுக்கு துன்புறுத்தல் தொடா்பான விழிப்புணா்வு நிகழ்வு சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி வி.ஆா். லதா, மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் ஆகியோா் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கிவைத்தனா்.
தொழிலிடங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தல் பற்றிய பரிந்துரை குறித்தும், பெண்களின் சமத்துவம், அதிகாரம் ஆகியவற்றுக்கான இடையேயான வித்தியாசங்கள் குறித்தும், போஸ் (டஞநஏ) சட்டம் உருவாகியது குறித்தும், சமூகத்திற்குள் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவதில் ஒவ்வொருவரும் செயல்படுவது குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
பெண்களுக்கான இந்த நிகழ்வில் நீதிபதிகள், பெண் வழக்குரைஞா்கள், பெண் காவலா்கள், ஆசிரியா்கள், கல்லூரி பேராசிரியா்கள், மாணவிகள், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்புப் பிரிவு பணியாளா்கள், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகள் பங்கேற்ற விழிப்புணா்வு கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் நமச்சிவாயம், கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் சத்யபாமா, மகளிா் அரசு கலைக் கல்லூரி முதல்வா் செள.கீதா, பாலக்கோடு அரசு கலைக் கல்லூரி பேராசிரியா் எஸ்.பத்மபிரியா, மனநல மருத்துவா் ஜி.வாணிஸ்ரீ உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.