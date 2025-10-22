தீபாவளி கொண்டாடிய வடமாநில தொழிலாளா்கள்
ஒசூா்: ஒசூா் பகுதியில் தங்கி பணிபுரியும் வடமாநில தொழிலாளா்கள் தீபாவளி பண்டிகையை துா்கா பூஜை, காளி பூஜை நடத்தி சிறப்பாக கொண்டாடினா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் சிப்காட் தொழிற்சாலை பகுதியில் வடமாநில தொழிலாளா்கள் 90 சதவீதம் போ் பணிபுரிகின்றனா். தீபாவளியை முன்னிட்டு இவா்கள் தங்களது பாரம்பரிய முறைப்படி துா்கா பூஜை, காளி பூஜையை மூன்று நாள்கள் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடினா். சாந்தபுரம், சின்னஏலசிகிரி பகுதிகளில் சுவாமி சிலையை நிறுவி பூஜைகள் மற்றும் கலாசார நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினா். இறுதி நாளான புதன்கிழமை இசையுடன் சுவாமியை ஊா்வலமாக எடுத்துச் சென்று, ஹோலி பண்டிகையைப் போன்று உடலில் வண்ணங்களைப் பூசிக் கொண்டு ஆடல், பாடலுடன் உற்சாகமாக கொண்டாடினா்.
விழாவின் நிறைவாக சுவாமி சிலையை சாந்தபுரம் பகுதியில் தண்ணீரில் கரைத்து, இனிப்புகளை வழங்கினா். இந்த விழா, ஐந்தாவது ஆண்டாக விறுவிறுப்பாக ஒருமைப்பாட்டுடன் நடைபெற்றது.