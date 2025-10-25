ஊத்தங்கரை தொகுதி எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
ஊத்தங்கரை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலக வளாகத்தில் வேலைவாய்ப்பு முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஒசூா், கெலமங்கலம் பகுதியில் இயங்கிவரும் டாட்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமில் பத்தாம் வகுப்பு தோ்ச்சி, பட்டப்படிப்பு, ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்த இளைஞா்கள் திரளாக கலந்துகொண்டனா். இதில் ஊத்தங்கரை சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் இருந்து 200 க்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள், பெண்கள் கலந்துகொண்டனா்.
முகாமிற்கு ஊத்தங்கரை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட அதிமுக துணைச் செயலாளா் சாகுல்அமீது, அதிமுக வடக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் வேடி, தெற்கு வேங்கன், மத்திய சாமிநாதன், நகர செயலாளா் சிக்னல் ஆறுமுகம் உள்பட கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.
வேலைவாய்ப்பு முகாமில் தோ்வான இளைஞா்களுக்கு பணி நியமன ஆணையை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வம் வழங்கினாா்.