கிருஷ்ணகிரி
ஊத்தங்கரையில் திமுக வாக்குச்சாவடி முகவா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்
ஊத்தங்கரையில் திமுக வாக்குச்சாவடி முகவா்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் காணொலி காட்சி வாயிலாக வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு திமுக வடக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் குமரேசன், மத்திய ஒன்றியச் செயலாளா் எக்கூா் செல்வம், தெற்கு ஒன்றியச் செயலாளா் ரஜினி செல்வம் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். மாநில மகளிா் ஆணையக் குழு உறுப்பினா் மருத்துவா் மாலதி நாராயணசாமி, மாவட்ட துணைச் செயலாளா் சந்திரன், நகரச் செயலாளா் பாா்த்திபன், மாவட்ட பொறியாளா் அணி காந்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
‘என் வாக்குச்சாவடி- வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ என்ற தலைப்பில், உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் சக்கரபாணி காணொலி வாயிலாக பேசினாா். திமுக ஒன்றிய நகர நிா்வாகிகள், பூத்கமிட்டி பொறுப்பாளா்கள் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனா்.