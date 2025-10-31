கிருஷ்ணகிரி
ஒசூா் ஆா்.வி.அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம் திறப்பு
கிருஷ்ணகிரி மக்களவை உறுப்பினரின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து ரூ. 10 லட்சம் செலவில் குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டு மாணவா்களின் பயன்பாட்டுக்கு திறந்துவைக்கப்பட்டது.
இந்த விழாவில் மக்களவை உறுப்பினா் கே.கோபிநாத், ஒசூா் மேயா் எஸ்.ஏ.சத்யா ஆகியோா் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு மாணவா்களுக்கு குடிநீா் வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் வளா்மதி தலைமை தாங்கினாா். பெற்றோா்- ஆசிரியா் கழகத் தலைவா் என்.செந்தில்குமாா் அனைவரையும் வரவேற்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் பெற்றோா் - ஆசிரியா் கழக துணைத் தலைவா் சக்திவேல், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் இந்திராணி, மோசின்தாஜ், கல்வியாளா் நாகராஜன், சாதிக் கான், அக்பா், சீனிவாசன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா். பள்ளி துணை தலைமை ஆசிரியா் ரமேஷ் நன்றி கூறினாா்.