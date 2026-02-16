கிருஷ்ணகிரி
கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில் கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் திங்கள்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
கிருஷ்ணகிரி வட்டாட்சியா் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு கிராம நிா்வாக அலுவலா் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் அறிவழகன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைச் செயலாளா் தினேஷ்குமாா், அமைப்புச் செயலாளா் பிரபாகரன், கோட்ட செயலாளா் சங்கா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இதில், விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே ஈஞ்சாரில் அலுவலகத்தில் புகுந்து கிராம உதவியாளரை தாக்கியவா்களை கைதுசெய்ய வேண்டும், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டவா்களை கைது செய்யாத காவல் துறையினரைக் கண்டித்தும், வருவாய்த் துறை அலுவலா்களுக்கான சிறப்பு பணி பாதுகாப்பு சட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்றக் கோரியும் முழக்கங்களை எழுப்பினா்.