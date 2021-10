ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தோ்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக மறந்து விட்டது: முன்னாள் அமைச்சா் பி.தங்கமணி

ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தோ்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக மறந்து விட்டது: முன்னாள் அமைச்சா் பி.தங்கமணி

By DIN | Published on : 08th October 2021 04:00 AM | அ+அ அ- | |