நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ரூ.40 கோடி மதிப்பில் 1329 புதிய மின்மாற்றிகள் அமைக்க அரசு அனுமதி: மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என்.ராஜேஷ்குமாா் தகவல்

By DIN | Published On : 31st August 2022 03:21 AM | Last Updated : 31st August 2022 03:21 AM | அ+அ அ- |