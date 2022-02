நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நகராட்சியில் 106, பேரூராட்சியில் 221 வாா்டுகளைக் கைப்பற்றியது திமுக

By DIN | Published on : 22nd February 2022 11:36 PM | Last Updated : 22nd February 2022 11:36 PM | அ+அ அ- |