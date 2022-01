நாமக்கல் வடக்கு மாவட்ட அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் செயலாளராக ஏ.பி.பழனிவேல் நியமனம்

