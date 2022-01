நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 23,000 விவசாயிகளுக்கு ரூ. 228 கோடி பயிா்கடன் தள்ளுபடிஎம்பி கே.ஆா்.என்.ராஜேஷ்குமாா் தகவல்

By DIN | Published on : 09th January 2022 02:34 AM | அ+அ அ- | |