7.5 % இட ஒதுக்கீட்டில் 29 மாணவா்கள் மருத்துவம் பயில தோ்வு: அமைச்சா் பாராட்டு

7.5 % இட ஒதுக்கீட்டில் 29 மாணவா்கள் மருத்துவம் பயில தோ்வு: அமைச்சா் பாராட்டு

By DIN | Published On : 05th August 2023 06:48 AM | Last Updated : 05th August 2023 06:48 AM | அ+அ அ- |