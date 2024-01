நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம் ஓராண்டில் 40,061 போ் சிகிச்சைக்கு அனுமதி

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம் ஓராண்டில் 40,061 போ் சிகிச்சைக்கு அனுமதி

By DIN | Published On : 08th January 2024 12:42 AM | Last Updated : 08th January 2024 12:42 AM | அ+அ அ- |