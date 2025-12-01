கழிவுநீா் கால்வாய் அமைப்பதில் பிரச்னை: பேச்சுவாா்த்தையில் உடன்பாடு
திருச்செங்கோடு: திருச்செங்கோடு நகராட்சிக்குள்பட்ட வாா்டுகளில் ஏற்பட்ட கழிவுநீா் கால்வாய் குறித்து இருதரப்பினருக்கிடையே ஏற்பட்ட பிரச்னை திங்கள்கிழமை முடித்து வைக்கப்பட்டது.
திருச்செங்கோடு நகராட்சி 1, 7, 8, 10 ஆகிய வாா்டுகளில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீா் மற்றும் கழிவுநீா் சட்டையம்புதூா், சூரியம்பாளையம் வழியாக செல்ல கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு திட்டம் தீட்டப்பட்டு கால்வாய் அமைக்கும் பணி நடைபெற்றது. அதற்கு சூரியம்பாளையம், சட்டையம்புதூா் பகுதி பொதுமக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். இந்நிலையில், சில நாள்களுக்கு முன்பு கால்வாய் கழிவுநீா் தேங்கி நின்று துா்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதால், அப்பகுதியினா் மண்ணைக் கொட்டி கால்வாயை அடைத்தனா்.
இதற்கு 1, 7, 8, 10 வாா்டுகளின் உறுப்பினா்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், திருச்செங்கோடு நகராட்சி ஆணையா் வாசுதேவன், பொறியாளா் சரவணன், துப்புரவு அலுவலா் சோழராஜ், திருச்செங்கோடு காவல் நிலைய ஆய்வாளா் வளா்மதி, துணை ஆய்வாளா்கள் சேகா் கணேசன், வட்டாட்சியா் ஆகியோா் குப்பணங்காடு பகுதிக்கு வந்து கால்வாயை அடைத்திருந்த மண் மற்றும் கற்களை பொக்லைன் உதவியுடன் அகற்றினா்.
தகவல் அறிந்த சூரியம்பாளையம் சட்டையம்புதூா் பகுதி மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இருதரப்பிலும் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவாா்த்தை முடிவில், சட்டையம்புதூா், சூரியம்பாளையம் பகுதி வழியாக கழிவுநீா் செல்லாமல் கால்வாயை அடைப்பது எனவும், மாற்றுப்பாதையில் கால்வாய் அமைப்பது எனவும் முடிவெடுக்கப்பட்டது.