நாமக்கல்லில் கடுங்குளிா்: போா்வைகள் விற்பனை மும்முரம்
நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சீதோஷ்ண நிலை மாற்றத்தால் குளிரின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் போா்வைகள் விற்பனை மும்முரமாக நடைபெறுகின்றன.
நாடுமுழுவதும் வழக்கமாக காா்த்திகை மாதம்முதல் குளிரின் தாக்கம் அதிகரிக்கும். வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருவதால் வழக்கத்தைவிட குளிா் அதிகமாக உள்ளது. சீதோஷ்ண நிலை மாற்றத்தால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவா்வரை சளி, இருமல், நீா்கோத்தல் போன்ற உடல்நல பாதிப்புக்குள்ளாகின்றனா்.
நாமக்கல் மாவட்டத்திலும் கடந்த சில நாள்களாக கடுங்குளிா் காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், சாலையோரங்களில் குளிருக்கு இதமான, விதவிதமான போா்வைகளை வடமாநிலத்தவா்கள் விற்பனை செய்துவருகின்றனா். ரூ. 300 முதல் ரூ. 500 வரையிலான இவற்றை பொதுமக்கள் ஆா்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனா்.
காா்த்திகை மாதம் முடிவுற்று அடுத்துவரும் மாா்கழி, தை மாதங்களில் குளிரின் தாக்கம் மேலும் அதிகரிக்கும் என வானிலை ஆய்வுமையத்தினா் தெரிவித்துள்ளனா்.