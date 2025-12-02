திருச்செங்கோட்டில் தூய்மைக் காவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
ஊதியத்தை உயா்த்தி வழங்கக் கோரி பல்வேறு ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் தூய்மைக் காவலா்கள் திருச்செங்கோடு பழைய பேருந்து நிலையம் அண்ணா சிலை அருகே செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் தூய்மை காவலா்களுக்கு அரசாணை எண் 62 இன்படி அகவிலை படியுடன் சோ்த்து நாள்கூலியாக ரூ. 492 வழங்க வேண்டும், தொடா்ச்சியாக 480 நாள்கள் பணி செய்தவா்களை பணி நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாநிலம் தழுவிய வேலைநிறுத்தம், ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது.
அதன் ஒருபகுதியாக திருச்செங்கோடு அண்ணா சிலை அருகே ஊராட்சி தூய்மைக் காவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். உழைப்போா் உரிமை இயக்கத்தின் நாமக்கல் மாவட்டத் தலைவா் டேவிட் குமாா் தலைமை வகித்தாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயா்வு கோரி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.