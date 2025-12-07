அம்பேத்கா் நினைவு தினம்: 2,484 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 7.13 கோடியில் நலத் திட்ட உதவிகள்! அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன் வழங்கினாா்!
அம்பேத்கா் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு 2,484 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 7.13 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழங்கினாா்.
நாமக்கல் மாநகராட்சி திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா், நாமக்கல் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் பெ.ராமலிங்கம், மேயா் து.கலாநிதி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
அம்பேத்கா் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம், முதல்வரின் ஆதிதிராவிடா் மற்றும் சமூக பொருளாதார தொழில்முனைவு திட்டம், தாயுமானவா் திட்டம் உள்பட பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் 2,484 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 7.13 கோடி மதிப்பிலான அரசு நலத் திட்ட உதவிகளை தமிழக ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத் துறை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன் வழங்கி பேசியதாவது:
எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும். எல்லோரும் சமமாக வாழும் சமத்துவ சமுதாயம் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் திமுக அரசின் லட்சியம். விளிம்பு நிலையில் இருக்கும் மக்களை முன்னேற்றப்பாதைக்கு முதல்வா் அழைத்துச் செல்கிறாா்.
வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டவா்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுப்பதுடன், அவா்கள் மேலெழுந்து வருவதற்கும் அரசு துணை நிற்கிறது. 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 ஆண்டு வரைக்கும் ஆதிதிராவிடா் துணை திட்டத்திற்கு ரூ. 87,664 கோடியும், பழங்குடியினா் துணை திட்டத்திற்கு ரூ. 8 ஆயிரத்து 78 கோடியும் மாநில அரசு நிதி ஒதுக்கியுள்ளது.
ஒரு சமூகம் முன்னேற வேண்டும் என்றால், அதற்கு கல்விதான் அடிப்படை. அதனால்தான், பல்வேறு திட்டங்கள் வாயிலாக முதல்வா் கல்வித் துறையில் கவனம் செலுத்தி வருகிறாா்.
ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத் துறையின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளில், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், தேசிய நுழைவுத் தோ்வுகளுக்கு சிறப்புப் பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் மாணவா்களின் தோ்ச்சி விகிதம் அதிகரித்திருப்பது மட்டுமல்ல ஐ.ஐ.டி., என்.ஐ.டி. போன்ற கல்வி நிறுவனங்களில், கடந்த 2024-25 ஆம் கல்வியாண்டில் 16 மாணவா்கள் மட்டுமே சோ்ந்த நிலை மாறி, இந்த கல்வியாண்டில் 135 மாணவா்கள் முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கின்றனா் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் துணை மேயா் செ.பூபதி, வருவாய் அலுவலா் மா.க.சரவணன், திட்ட இயக்குநா் (மகளிா் திட்டம்) கு.செல்வராசு, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் முருகன், மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா் கே.ஏ.சுரேஷ்குமாா், பழங்குடியினா் நலத் துறை திட்ட அலுவலா் ப.ராமசாமி உள்பட துறைச் சாா்ந்த அலுவலா்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனா்.