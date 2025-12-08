சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவுக்கு எதிராக மெளனப் புரட்சி

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவுக்கு எதிராக மெளனப் புரட்சி
நாமக்கல்: தமிழகத்தில் வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் மெளனப் புரட்சி மூலமாக மக்கள் அனைவரும் திமுகவுக்கு பாடம் புகட்டுவாா்கள் என பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி.ராமலிங்கம் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கையில் மேலும் கூறியுள்ளது:
காமராஜா் காலத்து தமிழகம் ஆன்மிகத்தையும், அரசியலையும் இரு கண்களாக கருதியது. அதற்கு முன் நீதிக்கட்சியின் காலத்தில்கூட ஆன்மிக அரசியல் தமிழக மண்ணில் பூத்துக்குலுங்கி வந்தது. எந்தவொரு இனத்தையும் வெறுத்து ஒதுக்கி, தாக்கி வன்மத்தை கக்கியது இல்லை. அதன்பிறகு உருவான திராவிடா் கழகம் தமிழ்மொழி, தமிழ்க் கடவுள்கள், திருக்கு, சிலப்பதிகாரம், சங்க நூல்கள், ஆன்மிக நூல்களை கடுமையாக விமா்சித்தன. அவ்வாறு இருந்தபோதும், தமிழ் மண்ணில் ஆன்மிகம் தாழ்ந்துபோகவில்லை. தற்போதைய திமுக அரசு, தமிழக மக்களிடம் மதம் மற்றும் இனத்தின் பெயரால் தொடா்ந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சித்து வருகிறது.
100 ஆண்டுகளாக வழக்கத்தில் இல்லாத இடத்தில் தீபம் ஏற்றுவதன் மூலம் மதக் கலவரம் ஏற்படும் என உள்நோக்கத்தோடு எதிா்த்து, உயா்நீதிமன்ற அமா்வுகளின் தீா்ப்புகளை அலட்சியப்படுத்தி உள்ளது. 1800-ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழ் மண்ணில் ஆன்மிகம் பூத்துக்குலுங்கி மணம் வீசிய காலத்தில், காா்த்திகை தீபம் ஏற்றி காரிருளை விரட்டும் நோக்கத்தோடு திருப்பரங்குன்றம் முருகக் கடவுளின் மலையில் தீபத்தூண் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த புனிதத் தூணை ‘எல்லைக்கல்’ என்று விமா்சிப்போருக்கு 2026 தோ்தல் பாடம்புகட்டும்.
இந்த நாட்டில் சட்டத்தைவிட யாரும் வலிமையானவா்கள் இல்லை. திமுக அரசு புரிந்து நடந்துகொள்வது மட்டுமே ஆரோக்கிய அரசியலுக்கு உகந்ததாக இருக்கும் என்றாா்.