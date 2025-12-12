பிரபல வாகன நிறுவனத்தில் 22 பேட்டரிகள் திருட்டு: 3 போ் கைது
நாமக்கல்லில் உள்ள பிரபல வாகன நிறுவனத்தில், லாரிகளிலிருந்து 22 பேட்டரிகளை திருடிய மூவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
நாமக்கல் - பரமத்தி சாலையில் உள்ள வள்ளிபுரத்தில் பிரபல கனரக வாகன விற்பனை மற்றும் பழுதுபாா்ப்பு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தில், கடந்த ஏப். 11-ஆம் தேதி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 72 புதிய லாரிகளில், 11 லாரிகளில் இருந்த ரூ. 1.10 லட்சம் மதிப்புடைய 22 பேட்டரிகள் திருட்டு போயின. இதுகுறித்து நிறுவன பாதுகாவலா்கள் ஆனந்தன், இளங்கோவன் ஆகியோா் நிறுவன மேலாளா் சேகரிடம் தெரிவித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, நல்லிபாளையம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதுதொடா்பாக போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனா்.
இந்நிலையில், பேட்டரி திருட்டு வழக்கில் தொடா்புடைய சேலம் கன்னங்குறிச்சியைச் சோ்ந்த சண்முகம் (26), நாமக்கல் கீரம்பூரைச் சோ்ந்த அன்பழகன் (26), பாபு (32) ஆகியோரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைதுசெய்து, அவா்களிடமிருந்து 15 பேட்டரிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
கைது செய்யப்பட்டவா்களில் ஒருவரான சண்முகம் மீது பல்வேறு திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன. அவற்றில், நாமக்கல் வள்ளிபுரத்தில் ஆசிரியா் வீட்டுக்குள் நுழைந்து அவரது மனைவியின் கழுத்தில் இருந்த நகையைப் பறிக்க முயன்ற வழக்கில் தொடா்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.