நாமக்கல்
நாமகிரிப்பேட்டை கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ. 8 லட்சத்துக்கு மஞ்சள் விற்பனை
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தின் நாமகிரிப்பேட்டை ஏல மையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 8 லட்சத்துக்கு மஞ்சள் வா்த்தகம் நடைபெற்றது.
விரலி ரகம் 92 மூட்டைகள், உருண்டை ரகம் 46 மூட்டைகள் என மொத்தம் 138 மூட்டைகள் ஏல விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன. இதில் விரலி குறைந்தபட்சமாக குவிண்டால் ரூ. 10,565 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 11,705 வரையும், உருண்டை மஞ்சள் குவிண்டால் குறைந்தபட்சம் ரூ. 9,599 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 10,739 வரை விலை போயின. மொத்தம் ரூ. 8 லட்சத்துக்கு மஞ்சள் விற்பனை நடைபெற்றது.