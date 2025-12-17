பாலியல் தொந்தரவு: குழந்தைகளிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தல்
பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களில் இருந்து குழந்தைகள் எவ்வாறு தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடா்பாக விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தெரிவித்தாா்.
நாமக்கல் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு சாா்பில், பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தலால் பாதிப்புக்குள்ளான குழந்தைகளை நிா்வகித்தல் என்ற தலைப்பின்கீழ் திறன் வளா்ப்பு பயிற்சி முகாம் ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய உறுப்பினா்கள் கசிமிர்ராஜ், மனோபாஸ்கா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முகாமில், காவல் துறை, மருத்துவத் துறை அலுவலா்களுக்கு திறன் வளா்ப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இதில், ஆட்சியா் பேசியதாவது:
குழந்தைகளுக்கான பாலியல் துன்புறுத்தல் குறித்து வெளியில் தெரிவிக்க அதிக தயக்கங்கள் உள்ளன. காவல் துறையினா் கூடுதல் பொறுப்புடனும், கடமையுடனும் இதனை கையாள வேண்டும். அவா்களின் தயக்கங்களை போக்கி, நம்பிக்கை வழங்குவதோடு, அவா்களிடம் விழிப்புணா்வை
ஏற்படுத்த வேண்டும்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பாலியல் குற்றத்தால் பாதிப்புக்குள்ளான குழந்தைகளுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்காக 20-க்கும் மேற்பட்ட சட்டங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக, நிதி ஆதரவு மற்றும் வளா்ப்பு பராமரிப்பு, அன்புக்கரங்கள் திட்டம், கரோனா நிவாரண நிதி, போஸ்கோ இழப்பீட்டுத் தொகை, வளா்த்துப் பேணுதல் திட்டம், பிற்காப்பு வளா்த்துப் பேணுதல் திட்டம், சிறப்புக் குழு, குழந்தைத் திருமணம் மற்றும் இளம் வயது கருவுற்றல் அதிகம் நடைபெறும் பகுதிகளைக் கண்டறிந்து விழிப்புணா்வு, குழந்தைகள் இல்லங்களில் தங்கியுள்ள குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கை வழிகாட்டுதல், கரோனா தொற்றால் பெற்றோரில் ஒருவரை இழந்த கணவன், மனைவிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் அரசு நலத் திட்டங்கள், தனியாா் அறக்கட்டளை மூலம் கரோனா தொற்றால் ஒற்றைப் பெற்றோரை இழந்து, தனியாா் பள்ளிகளில் கல்வி பயிலும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, நலத்திட்டங்கள் போன்ற எண்ணற்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
குழந்தைகளை பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களில் இருந்து பாதுகாக்க, உரிய விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றாா்.
இந்த கூட்டத்தில், மாவட்ட திட்ட அலுவலா் எப்.போா்ஷியா ரூபி, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் (பொ) ஈ.சந்தியா, மாவட்ட சமூகநல அலுவலா் தி.காயத்ரி, துறைத் தலைவா் (குழந்தை மற்றும் இளம்பருவ மனநல மருத்துவம் - உயிா் பிழைத்தவா்களின் மனநல மேலாண்மை) சத்யராஜ், இணை பேராசிரியா் (தடயவியல் மருத்துவம் (ம) நச்சுயியல் மருத்துவம் - சட்ட மேலாண்மை) லதீப்ஆா்.ஜான்சன், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் (நிறுவனம் சாா்) கற்பகம் உள்பட துறைச் சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
நாமக்கல்லில் பாலியல் ரீதியாக பாதிப்புக்கு உள்ளான குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு குறித்த பயிற்சி முகாமில் பேசுகிறாா் ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி.