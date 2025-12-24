எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தலைமையில் ஆட்சி அமையும்: நயினாா் நாகேந்திரன் பேச்சு
வரும் பேரவைத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தலைமையில் ஆட்சி அமையும் என பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்தாா்.
திருச்செங்கோட்டில் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட பாஜக சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:
வரும் பேரவைத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வென்று எடப்பாடி கே. பழனிசாமி முதல்வராகப் பதவியேற்பாா். ஆட்சி அமைப்பதற்காகவே நாங்கள் பிரசார பயணத்தை தொடங்கியுள்ளோம்.
எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தொகுதிவாரியாக பிரசாரம் செய்துவருகிறாா். நாங்கள் மாவட்டம் வாரியாக பிரசாரம் செய்து வருகிறோம். தோ்தலை எதிா்கொள்வது குறித்து பாஜக தோ்தல் பொறுப்பாளா் பியூஷ் கோயலை நானும், பி. தங்கமணியும் சந்தித்து விவாதித்தோம்.
கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும், திருச்செங்கோடு சட்டப் பேரவை உறுப்பினருமான ஈஸ்வரன், தொகுதியின் வளா்ச்சிக்கு எவ்வித திட்டத்தையும் செயல்படுத்தவில்லை. கோவையில் பெண் பாலியல் துன்புறுத்தல் சம்பவம் குறித்து அவா் பேசியது ஏற்புடையதல்ல.
525 வாக்குறுதிகளில் 25 வாக்குறுதிகளை மட்டுமே திமுக நிறைவேற்றியிருக்கும். நாமக்கல்லில் முட்டை உற்பத்தி தொழிலுக்கு குளிா்சாதன வசதி செய்வோம் என கூறியதை செயல்படுத்தவில்லை. நெசவாளா்களுக்கு அறிவித்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்தவில்லை. பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து ஆட்சியைப் பிடித்தது.
10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒன்றாக இருந்த அதிமுகவினரோடு இப்போது மீண்டும் பாஜக ஒன்றாகி இருக்கிறது. தமிழகத்தில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும்.
காவிரி- திருமணிமுத்தாறு இணைப்புத் திட்டத்தில் திமுகவுக்கு அக்கறையில்லை.
தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு ரூ. 16 லட்சம் கோடியை வழங்கி இருக்கிறது. சாலைகள், மேம்பாலங்கள், 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள் அதிமுக ஆட்சியில் தந்துள்ளனா்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் செயல்படுத்தவில்லை. மத்திய அரசோடு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நிறைய திட்டங்களைச் செயல்படுத்த முடியும் என்றாா்.
கூட்டத்துக்கு நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட பாஜக தலைவா் ராஜேஷ்குமாா் தலைமை வகித்தாா். மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி. ராமலிங்கம், அதிமுக மாவட்டச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பி. தங்கமணி, முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மகளிரணி செயலாளருமான பி. சரோஜா, அதிமுக எம்எல்ஏ சேகா், பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளா் கருப்பு எம்.முருகானந்தம், லோகநாதன், மாவட்ட பாஜக பொதுச் செயலாளா் மகேஷ்வரன், பிரசார பிரிவு மாநில செயலாளா் ரமேஷ், மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் ஈஸ்வரன், செங்கோட்டுவேல், அப்புசாமி, மாவட்ட பொதுச் செயலாளா்கள் சுபாஷ், கோகுலநாத், மாவட்ட பொருளாளா் பத்மராஜா, தொழில் பிரிவு தலைவா் வெங்கடேஷ், நகரத் தலைவா் தினேஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.