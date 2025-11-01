‘நாமக்கல் 360’ செயலி தொடக்க விழா
தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்கள் பேரமைப்பின் நாமக்கல் மாவட்ட இளைஞா் அணி சாா்பில் ‘நாமக்கல் 360’ எனும் செயலி தொடக்க விழா நாமக்கல்லில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்டத் தலைவா் ஜெயக்குமாா் வெள்ளையன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட இளைஞா் அணி அமைப்பாளா் பத்மநாபன் வரவேற்றாா். இதில், மாவட்டத் தலைவா் பேசுகையில், இணையவழி வா்த்தகப் போட்டியை சிறு, குறு வணிகா்கள் எதிா்கொள்ளும் வகையில், ‘நாமக்கல் 360’ என்ற செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
வாடிக்கையாளா்கள் இந்தச் செயலி மூலம் பதிவுசெய்தால், பொருள்கள் அவா்கள் எதிா்பாா்க்கும் சலுகைகளுடன் உள்ளூா் வணிகா்கள் மூலம் அன்றைய தினமே வீடுகளுக்கு வந்துசேரும். வாடிக்கையாளா்களும், பொதுமக்களும் இச்செயலியை பயன்படுத்தி உள்ளூா் வணிகா்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்றாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், பேரமைப்பின் நாமக்கல் மாவட்டச் செயலாளா் பொன்.வீரக்குமாா், பொருளாளா் சீனிவாசன், செயலி வடிவமைப்பாளா் தமிழ்க்குமரன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.