வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணி தொடக்கம்: படிவம் வழங்குதலை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா்
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. குமாரபாளையத்தில் வீடு வீடாகச் சென்று படிவம் வழங்கும் பணியை ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
1.1.2026ஐ தகுதியேற்பு நாளாக கொண்டு வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை மேற்கொள்ள இந்திய தோ்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டு, அதற்கான கால அட்டவணையையும் வெளியிட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 1,629 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் உள்ளனா். வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களின் மேற்பாா்வையாளா்களுக்கு 10 வாக்குச்சாவடிகள் வீதம் மொத்தம் 165 மேற்பாா்வையாளா்களுக்கு வாக்குச்சாவடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள், மேற்பாா்வையாளா்களுக்கு வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்-2026 தொடா்பாக சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் மற்றும் உதவி வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் மூலம் இரு தினங்களுக்கு முன்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து, நவ. 4 முதல் டிச. 4 வரை வாக்காளா் கணக்கெடுப்பு படிவம் விநியோகம் மற்றும் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் டிச. 9 -ஆம் தேதி வெளியிடப்படுகிறது. கோரிக்கைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் டிச. 9 முதல் 2026 ஜனவரி 8 வரை நடைபெற உள்ளது.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியைப் பயன்படுத்தி அனைத்து வாக்காளா்களும் தங்கள் பெயா் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளதை உறுதிசெய்து கொள்ளலாம் என ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தெரிவித்துள்ளாா்.
குமாரபாளையம் வட்டத்துக்கு உள்பட்ட ஒட்டமெத்தை மற்றும் வெடியரசம்பாளையம் பகுதிகளில் வீடுவீடாக சென்று வாக்காளா் பட்டியல் திருத்த படிவம் வழங்கும் பணியை ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். இந்தப் பணியின்போது தொகுதிக்கு உள்பட்ட தோ்தல் பிரிவு அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா். இதேபோல மாவட்டத்தில் உள்ள 6 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் வீடுகளுக்கு அலுவலா்கள் நேரடியாக சென்று வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப் படிவம் விநியோகம் செய்யும் பணியை மேற்கொண்டனா்.
படவரி...
என்கே-4-எலக்
குமாரபாளையம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட வெடியரசம்பாளையத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப் படிவம் வழங்கும் பணியை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி.