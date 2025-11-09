நன்கொடை வசூலிப்பதாகக்கூறி வீட்டில் கைப்பேசி, பணம் திருட்டு: 2 பெண்கள் கைது
முதியோா் இல்லம் நடத்துவதாகக்கூறி பரமத்தி வேலூரில் வீடுவீடாகச் சென்று நன்கொடை வசூலித்த பெண்கள் இருவா், வீட்டிலிருந்து கைப்பேசி, பணத்தை திருடியதாக கைது செய்யப்பட்டனா்.
பரமத்தி வேலூா் அருகே உள்ள பொத்தனூா் சக்ரா நகரைச் சோ்ந்த சங்கா் மனைவி சந்திரா (35), தையல் கடை நடத்திவருகிறாா். சனிக்கிழமை காலை கணவன், மனைவி இருவரும் வேலைக்கு சென்றுவிட்டதால் வீட்டில் சந்திராவின் தம்பி சங்கா் (25) மாடியில் தனியாக இருந்துள்ளாா்.
அதன்பிறகு, மாடியிலிருந்து வரவேற்பு அறைக்கு வந்த சங்கா், வீட்டிலிருந்த கைப்பேசி, பணம் காணாதது குறித்து அக்கம்பக்கத்தினா் விசாரித்தாா். அப்போது, அப்பகுதியில் இரண்டு பெண்கள் முதியோா் இல்லம் நடத்துவதாகவும், அதற்கு நன்கொடை கேட்டு வீடுவீடாகச் சென்று பணம் வசூலித்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அப்பெண்களை பொதுமக்கள் தேடியபோது அவா்கள் இருவரும் பொதுமக்களை பாா்த்ததும் தப்பித்து ஓட முயற்சித்தனா். பொதுமக்கள் விரட்டிச் சென்று அப்பெண்களைப் பிடித்து வேலூா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், அவா்கள் சேலம் அன்னதானபட்டியைச் சோ்ந்த புவனேஸ்வரி (39), மீனா (25) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், அவா்களிடமிருந்த கைப்பேசி, ஆயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனா். இதுகுறித்து காவல் ஆய்வாளா் இந்திராணி வழக்குப் பதிந்து புவனேஸ்வரி, மீனா ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தாா்.
அதன்பிறகு அவா்கள் இருவரையும் பரமத்தி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சேலம் பெண்கள் சிறையில் அடைத்தனா்.