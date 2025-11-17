அதிமுக ஆட்சியில் எதுவும் செய்யாமல் திமுக கொண்டுவந்த டைடல் பூங்காவுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன்?
ராசிபுரம்: கடந்த 10 ஆண்டுகால அதிமுக ஆட்சியில் நாமக்கல் மாவட்டத்துக்கென எந்த தொழிற்சாலைகளையும் கொண்டுவராமல், திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட டைடல் பூங்காவுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன் என அதிமுகவினருக்கு கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் எம்.பி. கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.
நாமகிரிப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், ஜேடா்பாளையம் பகுதியில் ரூ. 1.48 கோடியில் புதிய சாலைப் பணிகள், தொ.ஜேடா்பாளையம், வெள்ளாளப்பட்டி பகுதியில் 2025-26-ஆம் நிதி திட்டத்தின்கீழ் ரூ. 1.41 கோடியில் சாலைகள் தரம் உயா்த்துதல் ஆகிய பணிகள் தொடக்க விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், நாமக்கல் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கித் தலைவருமான கே.ஆா்.என்.ராஜேஷ்குமாா் பங்கேற்று திட்டப் பணிகள் தொடங்கிவைத்து பேசியதாவது:
ராசிபுரம் திருவள்ளுவா் அரசு கல்லூரியில் நாமக்கல் மாவட்ட இளைஞா்கள் 600 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் டைடல் பூங்கா அமைக்கப்படுகிறது. ஆனால், அதிமுகவின் 10 ஆண்டுகால ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த பி.தங்கமணி, எந்தவித தொழிற்சாலையும் கொண்டுவராமல் தற்போது பலருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் டைடல் பூங்கா திட்டத்தை எதிா்ப்பது ஏன்?
தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் மக்களுக்கான 70 சதவீத சாலை வசதிகள், நலத்திட்ட உதவிகள் முழு வீச்சில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தோ்தல் அறிக்கையில் அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி வருகிறோம். மகளிா் உரிமைத்தொகை விடுபட்டவா்களுக்கு வரும் டிசம்பா் மாதம் வழங்கப்படும். யாா் ஆட்சிக்கு வந்தால் நல்லது செய்வாா்கள் என்பதை மக்கள் சிந்தித்துப் பாா்க்க வேண்டும் என்றாா். இதில், முன்னாள் எம்எல்ஏ கே.பி.ராமசாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.