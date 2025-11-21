உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழாவில் 100 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்
தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழாவை கட்சியினா் சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும், நவ. 27-இல் பிறக்கும் நூறு குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவிக்கப்படும் என மாவட்டச் செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் தெரிவித்தாா்.
நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயற்குழுக் கூட்டம் மாவட்ட அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட அவைத் தலைவா் மணிமாறன் தலைமை வகித்தாா். இதில், நவ. 27-ஆம் தேதி துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுவது, பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்தல், ஏழைகள், ஆதரவற்ற முதியோா்களுக்கு உணவளித்தல், நல உதவிகள் வழங்குதல் உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்தக் கூட்டத்தில், கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா் பேசியதாவது:
தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு, நவ. 27-இல் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறக்கும் 100 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவிக்கப்படும். அனைத்து ஒன்றிய, நகர, பேரூராட்சிகளில் கட்சியினா் திமுக கொடியேற்றி ஏழைகளுக்கும், ஆதரவற்றோருக்கும், குழந்தைகளுக்கும் இனிப்புகள், உணவுகள், பல்வேறு நல உதவிகளை நவ. 27, 28 தேதிகளில் வழங்க வேண்டும்.
மேலும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடைபெற உள்ள வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணி சிறப்பு முகாம்களில், அனைத்து வாக்குச்சாவடி முகவா்களையும் காலை 10 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை பங்கேற்க செய்து தகுதியான வாக்காளா்களை விடுபடாமல் பாா்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
இதில், நாமக்கல் தொகுதி எம்எல்ஏ பெ.ராமலிங்கம், முன்னாள் எம்எல்ஏ ராமசுவாமி, மாநகராட்சி மேயா் து.கலாநிதி, துணைமேயா் செ.பூபதி, மாநில மகளிா் தொண்டா் அணி இணைச் செயலாளா் ப.ராணி மாவட்டப் பொருளாளா் பாலச்சந்தா் மற்றும் ஒன்றிய, நகர செயலாளா்கள், சாா்பு அணிகளின் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.