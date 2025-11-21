எஸ்.ஐ.ஆா். சிறப்பு முகாம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியினா் பங்கேற்க அழைப்பு
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும் வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணி சிறப்பு முகாமில் பங்கேற்க, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினருக்கு ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி- 2026 சிறப்பு முகாம் தொடா்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி பேசியதாவது:
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் - 2026 தொடா்பாக பூா்த்திசெய்யப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவங்களை வாக்காளா்களிடம் இருந்து திரும்பப் பெறுவதற்கு அனைத்து வாக்குசாவடி மையங்களிலும் சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுகிழமை (நவ. 22, 23) ஆகிய நாள்களில் காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது.
இம்முகாமில், வாக்காளா் பட்டியலை செம்மைப்படுத்தும் பணியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் வாக்குச்சாவடி நிலை முகவா்கள் பங்கேற்று, இந்திய தோ்தல் ஆணைய அறிவுரைபடி நாள் ஒன்றுக்கு 50 படிவங்களை வாக்காளா்களிடமிருந்து பெற்று உறுதிமொழி படிவத்துடன் இணைத்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களிடம் ஒப்படைக்கலாம்.
சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி நடத்தவும், சிறப்பு முகாமை பொதுமக்களிடம் கொண்டுசென்று மக்கள் பயனடையும் வகையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினா் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.க.சரவணன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) வ.சந்தியா, வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்களான மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் முருகன், தனித்துணை ஆட்சியா் (ச.பா.தி.) சு.சுந்தரராஜன், கோட்டாட்சியா்கள் வே.சாந்தி (நாமக்கல்), பி.எஸ்.லெனின் (திருச்செங்கோடு), மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் மு.கிருஷ்ணவேணி, மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா் கே.ஏ.சுரேஷ்குமாா் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள், துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.