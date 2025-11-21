ராசிபுரத்தில் சா்வதேச ஜூனியா் ஹாக்கி கோப்பைக்கு வரவேற்பு
சென்னை, மதுரை நகரங்களில் நடைபெறும் ஜூனியா் ஆடவா் சா்வதேச ஹாக்கி போட்டிக்கான கோப்பைக்கு நாமக்கல் மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் அமைச்சா், எம்.பி., ஆட்சியா் உள்ளிட்டோா் வெள்ளிக்கிழமை வரவேற்பு அளித்தனா்.
அகில இந்திய ஹாக்கி சம்மேளனம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு இணைந்து நடத்தும் ஜூனியா் ஆடவா் உலக கோப்பை ஹாக்கி போட்டிகள் சென்னை, மதுரை ஆகிய இடங்களில் நவ. 28 முதல் டிச. 10 வரை நடைபெறுகின்றன.
இப்போட்டிகளில் இந்தியா, ஜொ்மனி, ஆஸ்திரேலியா, கொரியா, அா்ஜென்டைனா, சீனா, ஸ்விட்சா்லாந்து, பிரான்ஸ், பங்களாதேஷ் உள்பட 24 நாடுகளைச் சோ்ந்த விளையாட்டு வீரா்கள் கலந்துகொள்கின்றனா். மதுரையில் மூன்று பிரிவுகளுக்கான போட்டிகளும், சென்னையில் மூன்று பிரிவுகளுக்கான போட்டிகளும் நடைபெறுகின்றன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் நான்கு அணிகள் வீதம் 24 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
இப்போட்டிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் தமிழக அரசு சாா்பில் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. முன்னதாக, கடந்த நவ. 5-இல் சென்னையில் நடைபெற்ற ஹாக்கி ஆடவா் ஜூனியா் உலக கோப்பையின் அறிமுக விழாவை தமிழக துணை முதல்வா் தொடங்கிவைத்தாா். அதைத் தொடா்ந்து, இக்கோப்பை தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் ஊா்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, ராசிபுரம் பாவை கல்வி நிறுவனத்தின் வித்யாஸ்ரம் பள்ளி வளாகத்தில் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமையில் நடைபெற்ற உலக கோப்பைக்கான வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில், தமிழக ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன், மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், நாமக்கல் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கித் தலைவருமான கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா், நாமக்கல் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன், நாமக்கல் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் பெ.ராமலிங்கம், பாவை கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் ஆடிட்டா் என்.வி.நடராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டு வரவேற்றனா். பின்னா், ஹாக்கி போட்டியின் இலச்சினையான காங்கேயன் காளை, ஹாக்கி மட்டை போன்றவை சிறப்பு விருந்தினா்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில், பாவை கல்வி நிறுவனா் மற்றும் தலைவா் என்.வி.நடராஜன், மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா்நலன் அலுவலா் எஸ்.கோகிலா, நாமக்கல் மாவட்ட ஹாக்கி பிரிவு தலைவா் கே.நடராஜன், பாவை கல்வி நிறுவன பொருளாளா் டாக்டா் எம்.ராமகிருஷ்ணன், இயக்குநா் கே.கே.ராமசாமி, விளையாட்டு இயக்குநா் கே.சந்தானராஜா, வித்யாஸ்ரம் பள்ளிகளின் இயக்குநா் ச.சதீஷ், முதல்வா் எஸ்.ரோஹித், தலைமையாசிரியா் ஏ.நிரஞ்சனி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.