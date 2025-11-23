பரமத்தி வேலூா் குடும்பத் தகராறில் பெண் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
சத்தீஸ்கா் மாநிலம் ஜாஸ்பூா் மாவட்டம், பஹிச்சா பகுதியைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணராஜ் மனைவி சுராஜ்மணிபாய் (52). குடும்ப பிரச்னை காரணமாக கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனா். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தேஜ்குமாா் என்பவருடன் சுராஜ்மணிபாய்க்கு பழக்கம் ஏற்பட்டு இருவரும் ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தனா்.
இவா்கள் இருவரும் நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனூா் வட்டம், அக்கரையாம்பாளையத்தில் உள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான கோழிப்பண்ணையில் தங்கி வேலை பாா்த்து வந்தனா். கடந்த 17-ஆம் தேதி கோழிப்பண்ணைக்கு வேலைக்கு சென்றுவிட்டு தேஜ்குமாா் வீட்டிற்கு வந்தபோது சுராஜ்மணிபாய் சமையல் செய்யாமல் இருந்துள்ளாா். இதனால் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தேஜ்குமாா் கோபித்துக் கொண்டு கோழிப்பண்ணைக்கு சென்றுள்ளாா்.
இந்த நிலையில் 18-ஆம் தேதி காலை வேலைக்கு சென்றுவிட்டு வீட்டிற்கு வந்தபோது சுராஜ்மணிபாய் வீட்டின் விட்டத்தில் சேலையால் தூக்கிட்டு தொங்கியுள்ளாா். இதைப்பாா்த்து அதிா்ச்சி அடைந்த தேஜ்குமாா் பரமத்தி போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளாா். அங்கு வந்த போலீஸாா் அவரது உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
சம்பவம் குறித்து சத்தீஸ்கா் மாநிலத்தில் உள்ள சுராஜ்மணிபாயின் அண்ணன் துளசிராமிற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனா். தகவல் அறிந்து வந்த அவா், தனது தங்கை இறப்பு குறித்து விசாரணை நடத்துமாறு பரமத்தி காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். இந்த புகாரின்பேரில் பரமத்தி போலீஸாா் சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.