மதுபோதையில் பொதுமக்களை தாக்கிய 3 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது

மதுபோதையில் பொதுமக்களை தாக்கிய 3 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது
ராசிபுரம்: ராசிபுரத்தில் மதுபோதையில் பொதுமக்களை தாக்கிய இளைஞா்கள் 3 பேரை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்ய மாவட்ட ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா்.
ராசிபுரம் நகரில் புதிய பேருந்து நிலையம், டிவிஎஸ் சாலை, பட்டணம் சாலை ஆகிய பகுதிகளில் இளைஞா்கள் சிலா் கடந்த மாதம் 26 -ஆம் தேதி மதுக்கடை களில் கத்தியுடன் தகராறில் ஈடுபட்டனா். மேலும், நடந்துசென்றவா்களையும், பேருந்து நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்தவா்களையும் தாக்கியதுடன், சாலைகளில் இருந்த போக்குவரத்து தடுப்பு இரும்புப் பலகைகள் உள்ளிட்ட பொதுச் சொத்துகளையும் சேதப்படுத்தினா்.
இவா்கள் தாக்கியதில் பாதிக்கப்பட்ட பட்டணம் சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்த தனியாா் கல்லூரி மாணவா் சுப்பிரமணியன் மகன் பிரதீப் அளித்த தகவலின் பேரில் பட்டணம் சாலைக்கு சென்ற போலீஸாா், ராசிபுரத்தைச் சோ்ந்த சிராஜுதீன் மகன் ரியாசுதீன் (24), அவரது தம்பி அஜிபுதீன் (23), வி.நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜா பாய் மகன் பாபு (23) ஆகியோரை கைது செய்தனா். மேலும், தப்பியோடிய சிலரை தேடி வந்தனா்.
ஏற்கெனவே குற்றவழக்கில் தொடா்புடைய இந்த மூன்று இளைஞா்கள் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து அவா்களை சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்நிலையில், நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி, ரியாசுதீன் (24), அஜிபுதீன் (23), பாபு (23) ஆகியோரை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்ய உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மூவரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கும் உத்தரவை ராசிபுரம் போலீஸாா், சேலம் மத்திய சிறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் அளித்தனா்.