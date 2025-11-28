கடன் பெற்றவா் மீது தாக்குதல்: நிதி நிறுவன உரிமையாளா் உள்பட 3 போ் கைது!

கடன் பெற்றவா் மீது தாக்குதல்: நிதி நிறுவன உரிமையாளா் உள்பட 3 போ் கைது!
ராசிபுரம் அருகே கடன் பெற்றவரை தாக்கியதாக நிநிநிறுவன உரிமையாளா் உள்பட மூன்று பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சேலம் நான்கு சாலைப் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியாா் நிதிநிறுவனத்தில் குட்டலாடம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த வினோத்குமாா் கடன் பெற்றுள்ளாா். இந்த கடனை பல மாதங்களாக செலுத்தவில்லை என தெரிகிறது.
இதையடுத்து நிதிநிறுவன ஊழியா் ராகவன் தனது தம்பி தினேஷ்குமாா், நண்பா் கணபதி ஆகியோருடன் சென்று கடனை செலுத்துமாறு கேட்டுள்ளாா். அப்போது இருதரப்பிலும் தகராறு ஏற்பட்டு மூவரும் சோ்ந்து வினோத்குமாரை தாக்கினா்.
இதைப் பாா்த்த அப்பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் மூவரையும் சிறைபிடித்து நிலையில், காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் கொடுத்தனா். சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீஸாா், மூவா்மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனா். காயமடைந்த வினோத்குமாா் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.