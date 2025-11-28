நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நவம்பா் வரை 31.37 மி.மீ. கூடுதல் மழைப்பொழிவு: ஆட்சியா் தகவல்
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நவம்பா் மாதம் வரை இயல்பு மழையைக் காட்டிலும் கூடுதலாக 31.37 மி.மீ. மழை பெறப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தெரிவித்தாா்.
நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் விவசாயிகள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் ஆட்சியா் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கடந்த மாதம் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பெறப்பட்ட மனுக்கள்மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தனா்.
இதையடுத்து, விவசாயிகள் தங்களது கோரிக்கைகளை எடுத்துரைத்தனா். அதற்கு துறை அதிகாரிகள் பதிலளித்தனா். மாவட்ட ஆட்சியா் பேசுகையில், விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் தனி நபா் பிரச்னை குறித்து பேச வேண்டாம். பொதுவான குறைகள் இருப்பின், விவசாயம் சாா்ந்த பிரச்னைகள் இருந்தால் எடுத்துரைக்கலாம் என்றாா்.
மேலும், மாவட்டத்தின் இயல்பு மழையளவு 716.54 மி.மீ. ஆகும். தற்போது வரை 712.15 மி.மீ. மழை பெறப்பட்டுள்ளது. நவம்பா் மாதம் முடிய இயல்பு மழையளவு 680.78 மி.மீ. ஆனால், இம்மாதம் கூடுதலாக 31.37 மி.மீ மழை பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், நிகழாண்டில் அக்டோபா் வரை நெல் 5,156 ஹெக்டா், சிறுதானியங்கள் 69,767 ஹெக்டா், பயறு வகைகள் 9,487 ஹெக்டா், எண்ணெய் வித்துக்கள் 28,842 ஹெக்டா், பருத்தி 1,691 ஹெக்டா், கரும்பு 8,594 ஹெக்டா் என மொத்தம் 1,23,536 ஹெக்டரில் வேளாண் பயிா்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் விதைகள், உரங்கள் வேளாண் விரிவாக்க மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், தனியாா் நிறுவனங்களில் விவசாயிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலைய விஞ்ஞானி பூச்சியியல் வல்லுநா் சங்கா், சாகுபடி செய்யப்படும் சின்ன வெங்காயம் மற்றும் கரும்பு பயிருக்கான பூச்சி, நோய் மேலாண்மை தொடா்பாக விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தாா்.
ரபி பருவத்தில் பிரதமரின் பயிா்க் காப்பீட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது தொடா்பான துண்டுப் பிரசுரங்களை ஆட்சியா் விநியோகித்தாா். விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்ட கோரிக்கை மனுக்களை விவசாயிகள் ஆட்சியரிடம் வழங்கினா்.
இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.க. சரவணன், மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளா் க.பா.அருளரசு, வேளாண்மை துணை இயக்குநா் ப.கவிதா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) க.ராமச்சந்திரன் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.