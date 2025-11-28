வங்கிகளில் உரிமைகோராத ரூ.1.32 கோடி வைப்புத்தொகை திரும்ப ஒப்படைப்பு
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வங்கிகளில் உரிமை கோரப்படாத ரூ.1.32 கோடி வைப்புத்தொகை 303 வாடிக்கையாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டது.
நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி, சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிகளிடம் அதற்கான வரைவோலைகளை வழங்கினாா்.
இந்திய நிதியமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதல்படி, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நீண்டகாலமாக உரிமை கோரப்படாத வங்கி வைப்புத் தொகைகள், காப்பீட்டு தொகைகள், பங்குத் தொகைகள் ஆகியவற்றை உரியவா்களுக்கு ஒப்படைக்கும் முகாம் அனைத்து வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர நிதி துறைகளின் கிளைகளில் அக். 1 முதல் டிச. 31 வரை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த முகாமின் முக்கிய நோக்கம் நீண்ட காலமாக உரிமை கோரப்படாத வங்கி கணக்குகள், நிலுவை வைப்புத்தொகைகள், காப்பீட்டுத் தொகைகள், பிற நிதி சொத்துகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவது, உரிமையாளா்கள் அல்லது அவா்களது சட்டப்பூா்வ வாரிசுகள் தங்களது உரிமை கோரப்படாத நிதி சொத்துகளை மீட்க உதவுவதாகும்.
அந்த வகையில், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 2,96,337 வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ. 61.93 கோடி உரிமை கோரப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது. 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் செயல்படாத கணக்குகள் அல்லது கோரப்படாத வைப்புத் தொகைகள் இருப்பின் நிதிக்கு மாற்றப்படுகின்றன. உரிய ஆவணங்களுடன் உரிமையாளா்கள் அல்லது சட்டவாரிசுகள் எந்த நேரத்திலும் இந்த தொகையை பெறலாம்.
அந்த வகையில், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை 303 நபா்களுக்கு நிலுவையில் இருந்த ரூ.1,31,63,748 தொகை ஒப்படைக்கப்பட்டது. முன்னதாக, மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமையில், பாலின சமத்துவத்திற்கான தேசிய அளவிலான பிரசார உறுதிமொழியை அலுவலா்கள் ஏற்றுக்கொண்டனா்.
இம்முகாமில், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க திட்ட அலுவலா் க.செல்வராசு மற்றும் வங்கிகள், காப்பீட்டுத் துறை, நிதித்துறை அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.