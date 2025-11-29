நாமக்கல்
அரசுப் பேருந்து மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
பள்ளிபாளையம் அருகே சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது அரசுப் பேருந்து மோதி தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
வெப்படையை அடுத்த ரங்கனூரைச் சோ்ந்த குருவன் (55) சனிக்கிழமை அப்பகுதியில் உள்ள சாலையைக் கடக்க முயன்றாா். அப்போது, குமாரபாளையம் நோக்கி சென்ற அரசுப் பேருந்து குருவன் மீது மோதியது.
பலத்த காயமடைந்த அவரை அக்கம்பக்கத்தினா் மீட்டு பள்ளிபாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கிருந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்ட குருவன் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தாா்.
விபத்து குறித்து வெப்படை காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.