பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு வாழையில் மதிப்புக்கூட்டு பொருள்கள் பயிற்சி! அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன் தொடங்கி வைத்தாா்!
ராசிபுரத்தை அடுத்த ஊனந்தாங்கல் பெரியசெக்கடி பகுதியில் பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையத்தின் சாா்பில் வாழையில் மதிப்புக்கூட்டு பொருள் உற்பத்தி பயிற்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பயிற்சியை ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியின நலத் துறை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன் தொடங்கிவைத்து பேசியதாவது:
தொல்குடியினா் வேளாண்மை, மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்ட பழங்குடியினா் நலத் துறை மற்றும் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் இணைந்து வாழையில் மதிப்புக்கூட்டு பயிற்சியை அளிக்கிறது. இத்திட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கம் தற்காலிக உதவிகளை வழங்குவது அல்ல. வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள் நிலைத்துநின்று, தலைமுறைக்கும் பயன்தர வேண்டும் என்பதாகும்.
கோவை வேளாண்மை பொறியியல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து மதிப்புக்கூட்டு பொருள்கள் உற்பத்தி செய்வதற்காக ரூ.1.10 கோடியில் நவீன வேளாண் இயந்திரப் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் 10 சதவீதம் பழங்குடியின விவசாயிகளின் பங்களிப்பு உள்ளது.
விவசாயிகளின் துணைத் தொழிலை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி ரூ. 57 லட்ச மதிப்பீட்டில் 50 பழங்குடியின பெண்களுக்கு மாடு, ஆடுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்தியச் சிறுதானியங்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ரூ.19 லட்சத்தில் இரண்டு சிறுதானியப் பதப்படுத்தும் அலகுகளை இப்பகுதியில் உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் சிறுதானியங்களை லாபம் தரும் உணவுப் பொருள்களாக மாற்றி சந்தைப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
சிறு விவசாயிகளை 100 முதல் 200 போ் கொண்ட குழுக்களாக ஒருங்கிணைத்து சங்கங்கள் அமைக்கப்படும். இந்தச் சங்கங்களின் மூலம் வேளாண் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யவும், தேவையான கடன் இணைப்புகளை எளிதாக அணுகவும் வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளது.
நிகழ் நிதியாண்டில் பழங்குடி விவசாயிகள் சங்கம் ஏற்படுத்தி ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பில் விவசாய இயந்திரங்கள், கருவிகள் பாதுகாப்புக் கூடம் அமைக்கப்படும். மேலும், பழங்குடியின விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று இப்பகுதியில் ரூ. 26 லட்சத்தில் தானிய சேமிப்பு கிடங்கு புதிதாக அமைக்கப்படுகிறது.
நாமகிரிப்பேட்டை பகுதியில் வாழை சாகுபடி அதிகளவில் பயிரிடப்படுகிறது. விவசாயிகள் மத்தியில் பொருளாதார வளா்ச்சி குறித்து வேளாண்மை பாரம்பரியத்தை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து வாழை நாா், வாழை மாவு, வாழை சிப்ஸ் போன்ற மதிப்புக்கூட்டு பொருள்களைத் தயாரிப்புகளை உருவாக்க ரூ. 58 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பழங்குடியின மக்களை புதிய தொழில்முனைவோா்களாக மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுத்துவருகிறது.
இத்திட்டம் பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வாதாரத்தில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும். மேலும், இதன்மூலம் அவா்கள் பொருளாதார ரீதியாகப் புதிய உயரங்களைத் தொடுவாா்கள் என்றாா்.
முன்னதாக பயிற்சி முகாமில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாழை மதிப்புக்கூட்டு பொருள்கள் கண்காட்சியை அமைச்சா் பாா்வையிட்டாா். நிகழ்ச்சியில் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.